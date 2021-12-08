"Для прорывного социально-экономического развития в экономику регионов должно быть привлечено не менее 1 трлн рублей. Такие серьезные инвестиции могут быть получены только в случае создания привлекательных условий для развития бизнеса — тогда будут запущены самые амбициозные проекты. Налоговая база субъектов увеличится, местное население будет обеспечено новыми рабочими местами, будет создан кумулятивный эффект социально-экономического роста Крымского полуострова", — заверил Хуснуллин.

В соответствии с документом, правительство проведет работу применению механизма КРТ (Комплексного развития территорий), совершенствованию механизмов функционирования свободной экономической зоны на территории Республики Крым.

Планируется, что особое внимание будет уделено программе льготного кредитования для развития сельских территорий. В этих сферах поддержка будет оказана при строительстве жилых зданий, дорог, создании инженерной инфраструктуры.

"Дорожная карта" предусматривает увеличение номерного фонда гостиничных и санаторно-курортных комплексов за счет реновации старых и строительства новых объектов.

Для развития жилищного строительства планируется цифровизация отрасли на территории республики. Также "дорожная карта" предполагает разработку отдельного механизма финансирования жилищного строительства на полуострове и создание банка земельных участков для эффективного вовлечения их в оборот.