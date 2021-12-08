В частности, студенты представили проекты по селу Крапивна: иммерсивный спектакль-экскурсия "Крапива. Начало. Школа выживания", проект развития "Крапивна в твоем городе", проект пешеходного квеста-экскурсии "Крапивна мистическая", проект театрализованной квест-экскурсии "Тайна дома Сабуровых".

"Тула уже полюбилась гостям и комфортабельными гостиницами, и уникальными музеями, и уютными кафе. Сейчас одна из задач — это расширение разнообразия туристических предложений и локаций для отдыха в регионе. В рамках проекта "Школа гидов" появились новые тематические продукты по селу Крапивна. Это позволит не только увеличить турпоток, но и повысить возвратность туристов в регион", — приводятся в сообщении слова председателя областного комитета по развитию туризма Ларисы Соломатиной.

Проект "Школа гидов" направлен на формирование новых турпродуктов по селу Крапивна, а также на подготовку кадрового резерва туристического сообщества региона, подчеркивается в сообщении.

Поселок Крапивна расположен в 45 км от Ясной Поляны и является филиалом музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".

Первое упоминание о Крапивне относится к 1389 году. Во времена Ивана Грозного воеводой в Крапивне был Иван Толстой, один из предков писателя Льва Толстого. С 1777 года Крапивна становится уездным городом Тульского наместничества. Здесь в 1861 году служил мировым посредником Л.Н.Толстой, а его брат Сергей был местным предводителем дворянства. Здесь ежегодно проводится фестиваль крапивы.