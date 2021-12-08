"Авиакомпания Nordwind открыла продажи билетов на рейсы из Калининграда в Дюссельдорф (Германия). Первый полет на данном направлении будет выполнен 20 декабря 2021 года", — говорится в пресс-релизе.

Перелеты по маршруту запланированы раз в неделю (по понедельникам) на самолете Еmbraer-190 в компоновке 110 пассажирских кресел.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Храброво", в настоящее время авиакомпания Nordwind выполняет регулярные рейсы из Калининграда в Берлин дважды в неделю также на лайнере Еmbraer-190.

В мае 2021 года замгендиректора — коммерческий директор Nordwind Антон Маттис говорил журналистам, что "наши планы по международным маршрутам зависят от нескольких факторов, на которые компания не может влиять, а также от того, получим ли мы разрешения на эти полеты, но в приоритетах полеты из Калининграда в Берлин, Ташкент, Алма-Ату, Минск, Прагу и Дюссельдорф".