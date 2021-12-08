"Мы продолжаем развивать нашу региональную полетную программу. В этом году уже более 50% наших туристов путешествовали из регионов. Мы продолжим развивать это направление, и в 2022 году планируем летать из 38 городов России в разные страны", — сказал он на конференции для турагентов.

Рубцов напомнил, что в 2021 году компания активно развивала внутренний туризм.

"Сейчас мы реализуем программы как на Сахалин, в Казань, так и в Тюмень, Карелию. И делаем это благодаря поддержке со стороны российских властей в виде субсидирования чартерной перевозки", — добавил он.

В свою очередь, директор по дистрибуции туроператора Анна Малинина рассказала, что компания много внимания уделяет открытию и развитию своих представительств в разных регионах России. Речь идет как о независимых, так и о франчайзинговых турагенствах.

"В 2019 году мы более чем в четыре раза превысили объемы предыдущих лет по перевозке из регионов. Мы смогли выстроить пять кластерных управлений – Урал, Сибирь-ДВ, Юг, Северо-Запад и Поволжье. Плюс есть часть регионов, которые работают по ЦФО. Я считаю, что это лучшая ситуация для качественного управления в регионах, для маркетинга, для ценообразования. В настоящее время у нас 37 офисов", — отметила она.