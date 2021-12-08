"Мы очень довольны темпами. Проект закончится к концу 2023 года, как и планировали. Мы понимаем, что в стройке самое главное- это сроки. И на это направлены все наши усилия, потому что мы работаем с банками, с инвесторами, которые очень четко отслеживают сроки", — сказал Егоров после расширенного заседания правительства Хабаровского края, где была представлена стратегия развития региона на ближайшие пять лет.

По словам Егорова строительная готовность аквапарка на сегодняшний день — 40%. Также инвестор сказал, что выросла стоимость проекта.

"Он подорожал в связи с подорожанием строительных материалов — на 25%. Сейчас цена около 7,5 млрд рублей. Была в районе 5 млрд рублей", — добавил Егоров.

Хабаровский аквапарк площадью 20 тыс. метров должны были сдать в 2021 году. Как ранее "Интерфаксу" сообщал представитель инвестора, сдачу перенесли из-за коронавируса. Здание на берегу Амура будет одиннадцатиэтажным, в нем разместится не только аквапарк, но и детский центр, помещения для торговли, бани, фитнес-залы, гостиничный комплекс.

Егоров также сообщил, что по завершению этого проекта, компания намерена реализовать еще один, интересный для жителей края.

"Следом мы планируем третью очередь. На этой территории мы планируем серьезную точку притяжения, чтобы все потребности жителей города были удовлетворены одновременно и в одном месте. Мы там видим хороший спортивный комплекс. Мы думаем, что это будет стоить около 4 млрд рублей", — добавил гендиректор.

Как сообщалось, аквапарк включен в список приоритетных проектов, которые планируется реализовать к 165-летию со дня образования Хабаровска, в 2023 году.