"Уже сейчас с нами отдохнуло 1,8 млн туристов. Эта цифра превышает показатели 2019 года, когда мы отправили отдыхать 1,5 млн путешественников. Мы планируем, что этот показатель вырастет к концу декабря до 1,9 млн россиян. В 2020 году показатели были ниже, потому что большинство направлений было закрыто, в этом году были открыты большинство стран для летнего отдыха — Кипр, Греция и другие. Забегая вперед, хочу обозначить наши планы на 2022 год. Мы планируем отправить 3,2 млн туристов, и мы прогнозируем эту цифру за счет тех направлений, которые уже открыты для российских туристов", — рассказал он на конференции с турагентствами.

Как отметил Рубцов, одним из основных направлений для отдыха в 2022 году станет Египет, куда TUI Россия планирует отправить более миллиона туристов.

"Это был достаточно успешный год для нашей компании. И первым важным фактором стало открытие Египта. Прежде туристы могли добраться на курорты через Каир и третьи страны, но уже в сентябре полетели чартеры из России. И мы знаем, что это одно из основных зимних направлений отдыха", — заключил он.