Согласно постановлению, с сегодняшнего дня посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, театры и концертные залы, кинотеатры, предприятия общественного питания, спортивные объекты и комплексы, МФЦ, салоны красоты и косметические салоны можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В случае медицинского отвода нужно предъявлять ПЦР-тест.

Такие же меры с 22 декабря будут действовать и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 116,5 тыс. случаев коронавируса, 87,6 тыс. человек выздоровели, умерли более 5,4 тыс. пациентов.