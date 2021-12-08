"Традиционно старт зимнему туристическому сезону в Иркутской области дает открытие трасс на горнолыжном курорте "Гора Соболиная" в Байкальске (город на юге Байкала — ИФ). В этом году оно запланировано на 18 декабря. Это немного позже, чем в предыдущие годы. Причина — затянувшаяся осень и теплая бесснежная погода в первую неделю зимы", — цитирует Сливину пресс-служба.

Отмечается, что, по оценкам специалистов, зимний туристический поток ожидается на уровне прошлого года — порядка 500 тыс. человек.

"В первом квартале 2021 года в регион приехало около 480 тыс. человек", — уточняет пресс-служба.

Всего с января по сентябрь 2021 года Иркутскую область посетили 1,2 млн туристов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда этот показатель составил 663,7 тыс. человек.

Особое внимание при организации зимнего отдыха в Иркутской области уделяется безопасности, поскольку главным развлечением туристов является лед озера Байкал. В этой связи в регионе разработали свод правил под названием Кодекс ледового путешественника.

"Инструкции предназначены для самих туристов, а также для гидов и водителей, которые сопровождают туристические группы на Байкале. Готовые материалы, которые включают наборы тематических и информационных наклеек, памятки по безопасности, организации места отдыха, проведения ритуалов на льду озера и многое другое, разошлют туроператорам. Главная задача — предостеречь туристов и сохранить экологию озера", — говорится в сообщении.