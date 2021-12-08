"Новые изменения дают возможность иностранным гражданам заселяться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность и отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее 48 часов до заселения", — говорится в сообщении.

Также учреждения и организации, где введены QR-коды, должны на входах разместить соответствующую информацию для посетителей.

Ранее сообщалось, что с 15 ноября в регионе расширили систему предоставления QR-кодов. Без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя посещать организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, спа-салоны (за исключением учреждений медицины). Также с 15 ноября без этих документов запрещено посещать выставки и конгрессные мероприятия.

Кроме того, QR-код о прививке или справку о перенесенном коронавирусе необходимо предоставлять при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.

Такие же ограничения действуют при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом.