"При выборе "домашних" аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка. По оценке Citrus, сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население и экономику. К тому же, ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового перевозчика", — сказано в сообщении S7.

Citrus уже начал формировать экипажи и приступил к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска.

Гендиректор Citrus Григорий Давыдов передал через пресс-службу: "Казань по населенности сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в 3-4 раза меньше. Появление новой авиакомпании значительно улучшит транспортную доступность в этих городах, свяжет их напрямую с такими точками на карте, куда раньше добираться было долго и сложно".

Полностью маршрутная сеть перевозчика еще не финализирована, Citrus продолжает вести переговоры с рядом аэропортов.

S7 объявила о планах запуска собственного низкобюджетного перевозчика с июля 2022 года. Эта компания, как ожидается, будет летать на Airbus A320neo, связывая регионы РФ. В качестве потенциальных аэропортов базирования рассматриваются Омск, Челябинск, Казань, говорила гендиректор, совладелица S7 Татьяна Филева.