В сообщении туроператора говорится, что объем бронирований в первом квартале, как ожидается, составит 60-80% от показателя "допандемийного" 2019 года. Компания рассчитывает достичь нормализации показателя летом 2022 года.

Чистый убыток TUI за фингод, завершившийся 30 сентября, составил 2,47 млрд евро по сравнению с 3,15 млрд евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

Выручка компании упала до 4,73 млрд евро с 7,94 млрд евро.

Аналитики в среднем прогнозировали, что компания получит убыток на уровне 2,31 млрд евро при выручке в 6,37 млрд евро, по данным FactSet.

Убыток TUI до налоговых и процентных выплат без учета изменений валютных курсов (этот индикатор компания считает наиболее показательным) составил в прошлом фингоду 2,08 млрд евро против 3 млрд евро годом ранее.

TUI сообщила, что организовала туры для 5,4 млн клиентов в минувшем финансовом году и готова к любым изменениям в ситуации с бронированиями на фоне устойчивого финансового состояния после завершения процесса привлечения капитала в размере 1,1 млрд евро в ноябре.

Компания также планирует полностью выполнить цель по экономии затрат в объеме 400 млн евро к 2023 году и на текущий момент сэкономила 240 млн евро.