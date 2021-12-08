Как сообщили в среду в ГМЗ, катание с вала на "ватрушках" в первую очередь небезопасно для самих новгородцев.

"На кремлевской стене работают реставраторы, и приближаться к зонам реставрации запрещено. Кроме этого, необходимо помнить, что ранее реставраторы укрепляли кремлевский вал железобетонными конструкциями. Эти конструкции, конечно, прикрыты грунтом, но если грунт сместится, то катающийся может налететь на арматуру. В этом случае последствия могут оказаться самыми серьезными", — пояснил собеседник агентства.

Во-вторых, отметили музейщики, катание на "ватрушках" не идет на пользу и самому кремлевскому валу, который так же, как и строения кремля, является охраняемым памятником истории.

Как сообщалось, несколько лет назад в Великом Новгороде погибла 3-летняя девочка, получившая смертельную травму головы во время катания с кремлевского вала.