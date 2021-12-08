"Хотелось бы сделать заявление по поводу постановления 1073 об отсрочке выплат туроператорами долгов перед своими клиентами, которые образовались в связи с пандемией коронавируса в мире. За 2021 год, благодаря этому постановлению этот долг был сокращен с 44 млрд до 7, то есть 80% денег, которые туроператоры были должны своим клиентам, они смогли вернуть. 31 декабря 2021 года срок постановления истекает, и поэтому мы, партия "Новые люди", предлагаем правительству, а также нашим коллегам депутатам рассмотреть продление этого постановления еще как минимум на полгода, чтобы туроператоры могли иметь возможность выполнить свои обязательства перед клиентами. А люди, которые заплатили за свои путевки, смогли либо получить деньги обратно, либо воспользоваться этой услугой", — сказал он журналистам в среду.

По мнению Тарбаева, продление постановления станет со всех точек зрения правильной мерой, так как позволит туристам не потерять деньги либо получить услугу, а туроператорам – "вздохнуть и продолжить бороться с этой сложной ситуацией, связанной с пандемией".

Из-за закрытия границ в марте 2020 года в поездки не смогли отправиться порядка 1,3 млн российских туристов. В июне 2020 года правительство приняло постановление № 1073 об особом порядке возврата денег за отмененные туры, срок его действия истекает 31 декабря. По оценке Ростуризма и общественных объединений в сфере туризма, эта мера поддержки туроператоров стала самой действенной, так как позволила туроператорам возобновить работу и исполнять обязательства перед туристами. В результате от 70 до 80% средств за отмененные туры были возвращены туристам либо напрямую, либо в виде поездок.

Как ранее отмечали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), поскольку границы с большинством популярных туристических направлений по-прежнему закрыты, туроператоры не могут выполнить оставшиеся обязательства. Количество туристов, которые ждут возврата средств либо возможности отправиться в перенесенные поездки, в АТОР оценили в 200 тыс. Ассоциация направила в правительство десять обращений с просьбой продлить действие постановления на год.

Ростуризм также выступил за продление отсрочки исполнения обязательств туроператоров до конца 2022 года.