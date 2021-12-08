"Страховой рынок старается минимизировать долю свой ответственности. В 2021 году мы сократили существенно и количество число заключаемых договоров, и сумму той премии, которую мы собираем с туроператоров. Это всячески подчеркивает, что мы не считаем возможным продолжать сотрудничество с туроператорами без изменения законодательства в том виде, в котором оно существует", — сказала она на пресс-конференции, посвященной возмещению ущерба клиентам остановившего деятельность туроператора "Музенидис Трэвел".

По данным ВСС, число заключенных с туроператорами договоров сократилось с 678 в 2020 году до 334 в 2021. Объем страховой премии за тот же период – с 21 до 14 млрд рублей.

Гусар подчеркнула, что уход страховщиков от сотрудничества с туроператорами связано с тем, что они не могут корректно оценить риски.

"В первую очередь, это не позволяет сделать отсутствие данных по фактическому размеру неисполненных обязательствам туроператором. С момента закрытия направлений большое количество туроператоров уже оплаченные туры вынуждены были переносить, выдавая документы, подтверждающие право туриста на получение поездки в будущем. Но объем этих обязательств невозможно сейчас в открытых источниках увидеть, и это не позволяет страховщику оценить степень риска. В связи с тем, что произошло накопление достаточно больших объемов неисполненных обязательств, существенно возрастает риск прекращения деятельности туроператором, и наихудший вклад внесла пандемия", — сказала она.

Кроме того, по ее словам, механизм покупки туров, который сейчас существует, не позволяет туристу иметь гарантии, что он купил турпродукт, и не дает ему возможности где-то проверить эту путевку. Поэтому, добавила Гусар, ВСС выступает за введение в России механизма электронной путевки, в рамках которого туроператоры должны будут вносить информацию о каждой проданной путевке в открытый реестр.

"Нам кажется важным, особенно учитывая практику урегулирования убытков, иметь законодательно закрепленную и технически реализованную возможность, когда турист сможет проверить в онлайн-реестре наличие проданного ему тура. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время будет введен механизм использования системы электронной путевки. Это позволит решить большое число накопившихся проблем и позволит сделать процедуру покупки тура для граждан значительно более понятной, прозрачной. И позволит всем участникам рынка, начиная от регулятора, четко понимать размер истинных обязательств туркомпании", — подытожила она.

Руководитель рабочей группы ВСС по страхованию туроператоров Юлия Алчеева подчеркнула, что после изменения законодательства, регулирующего ответственность туроператоров, в будущих инструментах финансовых гарантий страхования быть не должно. По ее словам, этот механизм уже нигде не применяется.

Туроператор "Музенидис Трэвел" был исключен из единого федерального реестра 12 ноября. Финансовая ответственность его пяти юрлиц застрахована в страховой компании "ТИТ" на 80,5 млн рублей. При этом клиенты компаний подали почти 7,6 тыс. требований на возмещение ущерба за отмененные туры в Грецию и другие страны почти на 1,2 млрд рублей. По оценке страховщика, объем выплат не превысит 0,5-13% стоимости каждого тура.