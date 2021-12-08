"В него вошли главные туристические, спортивные, культурные и другие мероприятия, которые пройдут в Удмуртии в следующем году. Это 12 самых значимых событий в области туризма на каждый сезон: зима, весна, лето, осень", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в календарь вошли такие мероприятия, как новогодние гуляния в "Усадьбе Тол Бабая" (удмуртского Деда Мороза), "Всемирный день пельменя", международный тракторный биатлон, лыжный марафон им. олимпийской чемпионки Галины Кулаковой. В следующем году в Удмуртии также планируется провести ряд фестивалей: "Эктоника — Табань Fest и Бабушкина Дача 2022", фестиваль финно-угорской кухни, "На родине П.И. Чайковского", "Русь дружинная", "Сказочные герои на родине Тол Бабая". Намечены также финал кубка Удмуртии по автокроссу Adrenalin Chek, зимний трейловый забег "Светлая Ночь".

"Подробно узнать про каждое можно будет на портале Visit Udmurtia и социальных сетях проекта", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба цитирует замглавы Ростуризма Елену Лысенкову о том, что эти мероприятия станут точкой, которая позволят туроператорам и турагентам формировать свои продукты и предложения, а туристам планировать путешествия.

В сообщении также приводятся слова министра экономики Удмуртии Михаила Тумина о том, что в республике работают 23 туроператора, более 85 отелей и санаториев и почти 2,5 тыс. объектов общепита.

Глава Удмуртии обозначил туризм, как одно из приоритетных направлений наше работы, и уже не раз подчеркивал необходимость его развития. Один из шагов в этом направлении — создание событийного Календаря. Он объединит в себе все самые знаковые туристические мероприятия и станет своего рода "памяткой" для внутреннего и внешнего туриста, которая даст ответ на вопрос "Что посмотреть в Удмуртии", — сказал Тумин.

Отмечается, что в онлайн мероприятии приняли участие более 500 человек — представители туриндустрии регионов России, федеральные эксперты в сфере туризма и гостеприимства, сотрудники органов власти, туроператоры.

Ежегодный предпринимательский форум "Сделано в Удмуртии" проходит с 6 по 10 декабря в онлайн-формате. Мероприятие проводит Корпорация развития республики в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при поддержке правительства региона.