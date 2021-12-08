"В России очень хорошо развивается индустрия глэмпингов. Ростуризм финансирует, дает гранты до 3 миллионов рублей, но Россия большая, получают деньги Алтай, Байкал, много других регионов, где и так в принципе уже нормально с размещением", — сказал Куликов в среду в ходе онлайн-форума "PROДФО" на сессии, посвященной развитию внутреннего туризма на Дальнем Востоке.

Он отметил, что для дальневосточных регионов вопрос качественного размещения приезжающих туристов и развитие индустрии гостеприимства "более важный" в силу слабой инфраструктуры.

"Нам просто некуда их принимать, мы бы с удовольствием их принимали. Поставить глэмпинг — это вопрос трех месяцев. Просто нужна земля и нужны гранты. Люди участвуют в этих грантах, но (одно дело -ИФ) или у тебя очередь из всей страны, или очередь из девяти туристических регионов Дальнего Востока", — подчеркнул эксперт.

В этой связи он предложил внедрить по аналогии с дальневосточной ипотекой программу грантов для развития системы глэмпингов в Дальневосточном федеральном округе.

По словам Куликова, сейчас есть высокий спрос у туристов из центральных регионов страны посещать Камчатку, Сахалинскую область с Южными Курилами и даже Чукотку, но происходят случаи, когда приезжающие вынуждены проживать во время путешествия в квартирах местных жителей, которые те освобождают для гостей Дальнего Востока.