"На Байконуре пуск состоялся в расчётное время. Отделение корабля штатно. Все конструкции "Союза МС-20" раскрыты. Стыковка с МКС планируется по 4-витковой схеме", — сообщил Рогозин в Telegram.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в 10:38 с площадки №31 космодрома Байконур. На борту корабля космонавт Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Планируемая продолжительность полета 12 суток.

Полет к станции пройдет по четырехвитковой схеме, стыковка к малому исследовательскому модулю "Поиск" запланирована на 16:41.

Маэдзава — японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.