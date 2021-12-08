"Мы на заседании оперативного штаба пришли к мнению, что отменить такое ограничение можно, у нас отмечается падение заболеваемости. Мы на пике заболеваемости такую меру вводили. Сегодня я подпишу распоряжение, и мы снимем ограничение на посещение", — сказал Текслер.

При этом он отметил, что ограничение, связанное с посещением учреждений общепита с 1 декабря только при наличии QR-кода, останется.

Губернатор также добавил, что в регионе действуют меры экономической поддержки отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии.

Между тем накануне рестораторы обратились к региональному уполномоченному по защите прав предпринимателей Александру Гончарову с просьбой до начала новогодних праздников ходатайствовать в правительстве области об отмене обязательных проверок QR-кодов граждан при посещении предприятий общественного питания, а также об отмене запрета на работу в ночное время — с 23:00 до 6:00.

В частности, в обращении, текстом которого располагает "Интерфакс", говорится, что количество посетителей кафе и ресторанов сократились примерно на 80% по сравнению с периодом до введения ограничений.

"В данный момент предприятия этой отрасли оказались на грани закрытия (...) Последний год мы испытываем и так острый дефицит специалистов, люди просто не хотят идти работать в столь рискованную сферу деятельности, которая подвергается постоянным ограничениям, локдаунам и проверкам, — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что предприятия общепита региона ожидают снижения выручки на 60-70% из-за ввода системы QR-кодов для баров, ресторанов, кафе на период предновогодних и новогодних корпоративов — с 1 декабря 2021 по 9 января 2022 года, а также в результате запрета с 25 октября на работу в ночное время.