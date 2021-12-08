"Если все пойдет и раскрутится, то со следующего года путешествие Деда Мороза стартует не с 5 декабря, а с 18 ноября, сразу после дня рождения Деда Мороза. И городов будет не 36, как в этом году, а порядка 80, от Владивостока до Калининграда, предварительно с РЖД мы уже договорились", — сказал он.

По словам Кувшинникова, в этом году во всех 36 городах по ходу движения этого поезда уже нет ни одного билета на новогодние представления и посещение передвижной резиденции волшебника. "Сейчас решается вопрос, как организовать дополнительные группы", — сказал он.

Кроме того, глава региона напомнил, что с 12 ноября 2021 года запущены поезда выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга с заездом в Вологду, Кострому и Великий Устюг. "Следующий совместный проект с РЖД — скорый пассажирский поезд "Мороз-экспресс" из Москвы до Великого Устюга. Его время в пути сокращено с 24 до 18 часов, туристы проводят ночь в поезде, затем весь день в Великом Устюге и возвращаются обратно в Москву. Поезд запущен на период новогодних каникул, билеты на него также распроданы. Сейчас посмотрим, как все пойдет и будет востребовано, поезда выходного дня продлим круглогодично, каждые субботу и воскресенье", — отметил губернатор.