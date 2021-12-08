"В 2019 году Вологодскую область посетили 3 млн туристов и экскурсантов, из них порядка 2 млн — по количеству проданных билетов, и 1 млн по количеству переночевавших в гостиницах региона. В 2020 пандемийном году было 2 млн туристов, то есть падение примерно на 35%. Но в 2021 году мы видим уже рост турпотока: по итогам девяти месяцев рост составил порядка 50%, скорее всего, в результате мы приблизимся к цифре 2,7-2,8 млн (к концу года — ИФ), а на 3 млн мы выйдем в 2022 году", — сказал он.

Для туристов Северо-Запада с ноября в регион запустили круговые туристические поезда выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга, а с 5 декабря из региона отправился сказочный поезд Деда Мороза, маршрут которого проложен через 36 городов страны и завершится в Великом Устюге 14 января.

"Если все проекты пойдут, то со следующего года путешествия Деда Мороза будут уже не с 5 декабря, а с 18 ноября, после дня рождения Деда Мороза, и городов будет не 36, а уже порядка 80: от Владивостока до Калининграда, мы уже предварительно с РЖД об этом договорились", — отметил глава региона.

Кувшинников подчеркнул, что власти уже рассматривают идею сделать поезда выходного дня круглогодичными, а скорый поезд "Мороз-экспресс" запустить также из Санкт-Петербурга (Ранее сообщалось о запуске из Москвы — ИФ).

Кроме того, губернатор отметил, что в особенности область пользуется спросом среди туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Культурный студенческий обмен: понятно, что вологжане с удовольствием учатся в вузах Ленинградской области и Санкт-Петербурга, мы выступаем на культурных фестивалях и конкурсах как в Санкт-Петербурге, так и в Вологодской области. (...) После пандемии мы обязательно возобновим культурным обмен, гуманитарный обмен в полном объеме", — заключил губернатор.

Кувшинников добавил, что несмотря на увеличение турпотока в регионе, ситуация по коронавирусу начинает стабилизироваться: так, ежесуточно в области снижается количество заболевших COVID-19 — за последний месяц снижение произошло более чем на 10%, порядка 38% коечного фонда свободно.

Также, отмечает Кувшинников, с начала ноября (кода власти ввели системы QR-кодов — ИФ) темпы вакцинации увеличились в два раза.