В Историческом музее на Красной площади 1 декабря открылась выставка "Российская империя", приуроченная к 150-летию музея. В экспозиции – портреты императоров, парадные мундиры, церковная утварь и предметы убранства храмов. Здесь же представлены памятники и трофеи, связанные с борьбой за выход к Балтике – шведская пушка, русское гвардейское знамя, золотая медаль в память Ништадтского мирного договора. Гохран России предоставил выставке реплику Большой императорской короны, одной из главных регалий государя.



Кроме того, в Историческом музее можно посетить отдел дерева и мебели, собрание которого насчитывает около 34 тыс. предметов, среди которых – коллекции мебели XVI-XX веков. Посетители музея могут увидеть самые ранние предметы русской мебели, деревянные предметы, использовавшиеся русским человеком в быту, коллекцию церковного искусства XIII-XX веков, а также коллекцию средств передвижения XVII-XX веков.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В Музее русского импрессионизма до 16 января проходит выставка "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924", рассказывающая о крупнейшем показе русской живописи, скульптуры и графики в США. В 1924 году на нью-йоркской выставке русского искусства было представлено более тысячи работ российских художников, более 200 из них были проданы. В Москве представлены работы коллекционеров из США, Канады, стран Европы, ближнего зарубежья, России.



Как рассказывает куратор "Других берегов" Ольга Юркина, выставка в Нью-Йорке оказалась судьбоносной для многих ее участников. На деньги, вырученные от продажи картин, они смогли эмигрировать из послереволюционной России. На выставке были представлены картины Серова, Кустодиева, Петрова-Водкина, Васнецова, Коровина, Грабаря, Коровина, Сомова, Лентулова, Кончаловского и многих других русских художников. Самым успешным среди них оказался пейзажист Василий Поленов: на выставке было продано 13 его работ, 11 из них до сих пор находятся в США.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Экскурсия в здание театра "Геликон-опера" будет интересна не только поклонникам театрального искусства, но и тем, кто интересуется историй Москвы и просто историей. Театр располагается в бывшей усадьбе Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской, построенной в середине XVIII века. Нынешний вид здание приобрело после полной реконструкции, завершившейся в 2015 году. Зрительный зал расположился во дворе усадьбы, который был накрыт крышей.



Во время экскурсии туристам показывают внутренние помещения, закулисье и гримерки, сцену и ее оборудование. Желающие могут на себе опробовать, как театральная сцена поднимается и опускается, а также вращается вокруг своей оси. А заодно увидеть декорации к опере "Тоска", премьера которой состоялась в театре в феврале 2021 года.

В Мостуризме выбор объектов для маршрута объяснили тем, что эти площадки хорошо известны как москвичам, так и туристам.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Москва ежедневно предлагает жителям и гостям сотни культурных мероприятий, в том числе в театрах и музеях. Знакомясь с коллекциями музеев, попадая на актуальные и современные выставки, входя в историческое здание театра и посещая новые постановки, можно соприкоснуться с абсолютно разными культурными кодами, которыми живет город", — рассказали в пресс-службе комитета.

Там добавили, что одна из целей маршрута "Москва закулисная" – рассказать о том, как создаются мероприятия: готовятся выставки, собираются коллекции фондохранилищ, проходят репетиции спектаклей.

Завершить экскурсионную программу в Мостуризме советуют в одном из ресторанов, рекомендованных гидом Michelin. Например, "Уголек", расположенном на Большой Никитской, в пяти минутах ходьбы от "Геликон-оперы".