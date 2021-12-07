"Срок действия отрицательного лабораторного исследования, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", — говорится в постановлении, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, данное положение вступает в силу с 8 декабря, ранее срок действия тестов составлял 72 часа.

На прошлой неделе Анна Попова заявила, что решение о сокращении сроков действия ПЦР-тестов принято на фоне риска распространения в РФ "омикрон-штамма" коронавируса.

В постановлении также указано, что отбор биологического материала у контактировавшего с больным COVID-19 происходит при появлении клинических симптомов, сходных с коронавирусом.

17 ноября, глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ граждане с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, а затем выявлен в ряде стран Европы и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В России на данный момент подтверждено два случая заражения "омикроном", оба гражданина привезли вирус из ЮАР.