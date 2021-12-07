"Лицам, прибывшим из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг на территорию РФ соблюдать в течение 14 дней со дня прибытия режим изоляции с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР", — говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации во вторник.

Исключение, согласно документу, делается для членов экипажей воздушных и морских судов, осуществляющих перевозку пассажиров.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

В постановлении уточняется, что первый ПЦР-тест берётся в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ, а второй — с 10 по 12 день после прибытия в Россию.

Ранее Попова сообщила, что введение двухнедельного карантина для прибывающих из ЮАР и сопредельных с ней государств вводится из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон" и риска его распространения в РФ.

6 ноября Роспотребнадзор сообщил о первых двух заболевших "омикрон"-штаммом, прилетевших в РФ из ЮАР. Всего коронавирус был диагностирован у 10 прилетевших с юга Африки, они госпитализированы. Все прибывшие из этих стран с вечера 3 декабря отправлены в обсерваторы.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.