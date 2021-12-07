"В ходе заседания объявлено о сохранении запрета на проведение массовых мероприятий в период новогодних каникул, детские новогодние программы будут проходить без праздничных хороводов, а также приостановлении деятельности объектов общественного питания в период с 23 часов 30 декабря 2021 года до 12 часов 1 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Решения оперштаба будут отражены в обновленном указе главы Чувашии о мерах направленных, на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что власти республики не исключали полного закрытия кафе и ресторанов в новогоднюю ночь.

Также сообщалось, что в связи с высоким потоком возвращающихся в Чувашию людей в преддверии новогодних праздников глава региона Олег Николаев поручил максимально организовать их ПЦР-тестирование.