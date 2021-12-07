"С 7 декабря до 15 января возобновляется работа кафе и ресторанов в ночное время (с 23:00 до 06:00); с 13 декабря возобновляется работа фуд-кортов, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, торговых комплексах и торгово-развлекательных комплексах (ранее им было разрешено работать навынос)", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, посещение возможно при предъявлении QR-кода, подтверждающего прививку или перенесенную коронавирусную инфекцию, распечатанного сертификата о прививке с QR-кодом или о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса, а также отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.

Также уточняется, что для заселения в гостиницы, турбазы и другие коллективные средства размещения постояльцам в настоящее время не требуется предъявление QR-кодов и справок.

По последним данным, с начала пандемии в Кемеровской области зафиксировано 76 тыс. 600 случаев COVID-19, выздоровели 69 тыс. 896 человек, умерли — 1 тыс. 602.