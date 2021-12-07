Движение открыто на участке от "Мнёвников" до "Каховской". На станциях "Кунцевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Воронцовская" и "Каховская" можно сделать пересадку на радиальные линии метро.

"В общей сложности с сегодняшнего дня будут работать 22 станции БКЛ. За 10 лет московское метро пополнилось 100 новыми станциями подземки и МЦК", — сказал президент РФ Владимир Путин, открывая участок по видеосвязи.

"Сегодня происходит приятное и очень значимое событие. Происходит открытие на большом участке метро. Впервые запускается 10 станций. Новые станции заметно улучшат ситуацию на западе и юге Москвы", — напомнил президент.

Он подчеркнул, что реализацией такого крупного проекта москвичи могут по праву гордится.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на БКЛ остается достроить девять станций и выразил надежду, что в 2023 году кольцо замкнется и будет работать в полноценном режиме.

Новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя 10 станций — "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, открытие участка БКЛ от "Мнёвников" до "Каховской" позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Хорошёво-Мнёвники, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, Обручевский, Ломоносовский, Черёмушки, Коньково, Зюзино и Нагорный с населением 1,4 млн человек, из которых 450 тыс. человек проживают в пешей доступности от новых станций.

Ожидается, что первое время новыми станциями будут пользоваться около 600 тыс. человек в сутки. Сокращение времени при ежедневных поездках по городу для местных жителей составит до 35-45 минут.

Проект Большого кольца метро предполагает строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.