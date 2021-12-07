"По информации оперативного штаба КБР, в связи с наблюдаемым снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией возможно некоторое послабление ограничительных мер на туристических объектах, в сфере общепита, при проведении массовых мероприятий, а также при посещении ряда социальных учреждений", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, за последний месяц заболеваемость коронавирусной инфекцией в КБР снизилась на 22%. Из-за улучшения эпидситуации закрываются два ковидных госпиталя.

На 7 декабря в Кабардино-Балкарии выявлено 39 тыс. 668 случаев заражения COVID-19, в том числе 103 — за последние сутки. Выздоровели 36 тыс. 123 человека, 1 тыс. 263 умерли от коронавируса.