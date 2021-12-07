В основном в город приезжали туристы из соседних регионов: Москвы, Владимирской области, Чувашии, при этом в 2021 году москвичи посещали Нижний Новгород в 2 раза чаще, чем Казань.

"Юбилейные мероприятия способствовали росту трафика, в основном в выходные. Приезжая в Нижний Новгород на уикенд, абоненты Tele2 потребляли на 15% больше трафика, чем в обычные дни, а в некоторых традиционно туристических местах трафик просто зашкаливал (на видовых местах Нижнего Новгорода — ИФ)", — сказал он.

В целом ковидные ограничения в 2021 году обусловили развитие внутрироссийского туризма. Абоненты Приволжья путешествовали на 62% чаще. Самыми активными туристами стали абоненты из Кировской области, Татарстана и Удмуртии. Основные направления поездок — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.

При этом в регионы Поволжья приезжают: в Татарстан — сибиряки и жители ЕАО, в Самару — с Сахалина, а в Удмуртию и Чувашию — из Бурятии.

По словам Хайбуллина, в основном путешествуют мужчины, за исключением Кирова и Удмуртии — там более активны женщины. Средний возраст путешественника — от 30 до 40 лет. Спикер при этом отметил, что самые активные туристы более возрастной категории, от 50 до 75 лет, — из Нижнего Новгорода.

Хайбуллин пояснил, что оценить трафик туристов и посмотреть на то, кто путешествует, куда и на каком транспорте (обезличенно), позволяет использование аналитики big data. Такими продуктами уже активно пользуются в Москве и Казани.

"Это (использование продуктов big data — ИФ) полезный инструмент как для госорганов, так и для бизнеса. Именно аналитика больших данных должна ложиться в основу туристических стратегий развития регионов", — добавил Хайбуллин, отметив, что Tele2 готовит коробочный продукт big data по исследованию портрета туристов, который будет доступен в 2022 году.

Нижний Новгород в 2021 году отмечает 800-летие. Различные праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, активно проходили летом и в сентябре. Кульминация празднования состоялась 21 августа.