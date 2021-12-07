По ее словам, с 26 ноября в пунктах пропуска на границе РФ были обследованы более 5 тысяч пассажиров, прилетевших из стран, которые были определены неблагополучными с точки зрения распространения "омикрон"-штамма коронавируса.

"Хотелось бы сказать об очень значимом, мне кажется: люди, которых мы встречаем в первые сутки, практически не дают положительных тестов (на коронавирус -ИФ). И только начиная со вторых суток, появляются 2-6-8 человек, которые каждый день прибавляются к общему количеству уже госпитализированных", — сказала Попова.

Она отметила, что держит эту ситуацию вместе с Минздравом на контроле.

"Хочу обратиться ко всем путешественникам, возвращающимся в РФ. Даже если первые тесты, которые вы сдаете, были отрицательными, нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью, и контролировать любое его ухудшение. И не постесняться сдать тест еще раз там, где видите риски", — пояснила Попова.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен в ряде стран Европы, в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В России на данный момент подтверждено два случая заражения "омикроном", оба гражданина привезли вирус из ЮАР.