При формировании рейтинга были учтены общее количество проектов от региона, номинированных и представленных в общенациональных финалах, а также результаты финалов 2012-2020 годов. В список вошло более 70 регионов, Алтайский край занял восьмое место. Это достижение отмечено дипломом на Всероссийском форуме "Россия событийная". С него начались финальные мероприятия Russian Event Awards — 2021 в Ульяновске.



По словам врио директора Алтайтурцентра Сергея Поповича, войти в число лидеров на событийной карте России значит для Алтайского края очень многое.

"Это означает, что за несколько лет регион сделал мощный рывок в развитии событийного туризма. Край занял прочное место на событийной карте страны яркими брендовыми праздниками — это "Алтайская зимовка", "Шукшинские дни на Алтае", "Цветение маральника" и другие", — отметил Попович.



По его словам, теперь Алтайскому краю необходимо поддерживать уровень проведения событийных мероприятий в регионе, придумывать и развивать новые проекты.

В финале Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2021 было представлено 210 лучших проектов 46 регионов, в том числе пять — от Алтайского края. Эксперты высоко оценили один из новых проектов Алтайского края в области событийного туризма для бизнес-сообщества. Это роуд-шоу "Добро пожаловать в Алтайский край!". В номинации "Лучшее MICE-событие в области туризма" серия презентаций туристских программ и услуг Алтайского края в Уральском и Сибирском федеральных округах заняла третье место. Жюри Russian Event Awards удостоило это b2b-событие также специального приза — публикации на деловом портале профессионалов event-индустрии Event LIVE.



Кроме того, дипломом лауреата в финале Национальной премии отмечен Событийный календарь Алтайского края на 2021 год. Он занял первое место среди региональных календарей туристических событий. Гран-при в номинации "Лучшее событие в формате онлайн" получил гастрономический фестиваль в "Алтайском Холмогорье". По данным Алтайтурцентра, трансляцию четвертого "АХ! Феста" из села Алтайского посмотрели более 11,3 тысячи человек.