"На сегодняшний день по результатам секвенирования новый вариант коронавируса "омикрон" выявлен у двух человек, по остальным лабораторные мероприятия продолжаются", — сказала Попова во вторник на заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что положительные тесты на COVID-19 были обнаружены у 10 россиян, вернувшихся в период 3-5 декабря в РФ из ЮАР, где впервые был выявлен штамм "омикрон", новый штамм выявили у двоих из числа заболевших.

Попова добавила, что на сегодняшний день "омикрон" обнаружен почти в 50 странах, откуда "его могут привезти" в Россию.

"Все наши меры направлены на то, чтобы максимально сдержать этот момент", — сказала глава Роспотребнадзора.

Она также сообщила, что особенностью нового "омикрон"-штамма коронавируса является то, что он может не определяться при ПЦР-тестировании в первые сутки заражения.