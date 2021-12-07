Отзыв комитета опубликован в электронной базе данных парламента.

"Законопроектом установлено, что продажа железнодорожных и авиационных билетов осуществляется при предъявлении гражданином сертификата с QR-кодом, подтверждающего вакцинацию, медицинский отвод от вакцинации или факт перенесенного заболевания. Посадка в поезд дальнего следования и на борт самолета такими пассажирами также производится с обязательным предъявлением сертификата. Таким образом, гражданин обязан предъявлять сертификат дважды", — говорится в отзыве.

По мнению комитета, это положение законопроекта требует дополнительного обсуждения.

Комитет просит учесть, что применение сертификатов направлено на предупреждение распространения COVID-19 среди потребителей-пассажиров. "Однако предположить, что в момент покупки билетов, особенно, осуществляемой дистанционно в электронном виде, потребитель может спровоцировать распространение заболевания у потенциальных пассажиров, было бы неверно" — говорится в отзыве.

Требование об обязательном наличии сертификата при приобретении туров или билетов может стать для некоторых граждан фактическим запретом на отдых, так как непосредственно в летний период приобретение тура и билетов для многих граждан финансово становится недоступным, говорится в отзыве.

Как сообщалось, 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о предъявлении QR-кодов при покупке билетов и посадке на самолет и в поезд дальнего следования. С даты, которую должно будет определить правительство, продажа билета и посадка на самолет или поезд дальнего следования может производиться только при предъявлении гражданином одного из трех документов: подтверждения проведения профилактической прививки против COVID-19 (выданной по форме Минздрава РФ), справки о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки либо справки о перенесенном заболевании. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что требование предъявить QR-код на поездах и в самолетах вступит в действие с 1 февраля, отдельным решением правительства будет определено, с какого момента сертификаты потребуются при покупке билетов.

В проекте закона указано, что до даты начала действия ограничений, которую определит правительство, и со дня вступления закона в силу еще будут действовать ПЦР-тесты для граждан, у которых нет указанных выше QR-кодов.

"Пассажиры, являющиеся иностранными гражданами, при отсутствии у них документации предъявляют документ, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом ПЦР, и документ, удостоверяющий личность", — говорится в проекте закона, при этом не разъясняется положение граждан, которые имеют ВНЖ иностранных государств, но сохранили российское гражданство. Кроме того, граждане РФ, которые возвращаются в Россию с территории другого государства, с даты вступления закона в силу должны будут предъявить либо QR-код, либо ПЦР. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 г.

Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов ранее сообщал, что компания разрабатывает программное обеспечение, которое позволит проверять QR-коды при посадке на рейс. При этом он выступал против введения такого же требования на этапе покупки билета. "На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений", — говорил он. Против этой идеи выступали и в S7: расчеты авиакомпании показывали, что пассажиропоток на внутренних авиалиниях может упасть на 50%.