"21,4 градуса сегодня температура воздуха в Симферополе. Побит рекорд", — сказала Любецкая.

Она уточнила, что предыдущий рекорд плюсовой температуры в Симферополе за все время наблюдений с 1916 года был установлен 7 декабря 2008 года — 19,4 градуса. Холоднее всего было в этот день в 1941 году — минус 16,8 градусов.

В ближайшие двое суток атмосферные фронтальные разделы южного циклона, как ожидается, вызовут на полуострове дожди, 9 декабря в горах — со снегом. Ночью будет до 11 градусов тепла, днем — до плюс 13.

По данным с сайта Гидрометцентра, в Крыму средняя месячная температура в декабре составляет плюс 1-3 градуса тепла.