"Я бы хотела также отметить, что коэффициент распространения (коронавируса — ИФ) — показатель Rt — остается достаточно высоким, он не снижается ниже единицы на протяжении последних 10 дней, и это тоже заставляет нас думать о том, что снимать какие-либо ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно", — сказала Попова во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, "эпидситуация остаётся напряженной: ежесуточное количество регистрируемых случае остается достаточно высоким".

"И здесь любое нарушение требований правил или необоснованное ослабления режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах", — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что в настоящее время в РФ наблюдается замедление темпов снижения заболеваемости коронавирусом.

Попова уточнила, что заболеваемость снижается на протяжении четырех последних недель, но на прошлой неделе она снизилась всего на 2,9% против 8,3% снижения неделей раньше.

Также выросло число регионов, в которых растет заболеваемость, отметила она.

По словам Поповой, по итогам 48-й недели рост отмечен уже в 11 субъектах, хотя неделей ранее он был в семи. Отсутствие значимой динамики наблюдается в 17 регионах, а снижение заболеваемости продолжается в 57 субъектах, добавила глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула важность наращивания темпов вакцинации и соблюдения санитарных правил.

За последние сутки в РФ официально зарегистрированы 31 тыс. 96 новых заболевших COVID-19, умерли за это время 1 тыс. 182 человек.