"За январь-ноябрь 2021 года через воздушные гавани края проследовало более 3 млн человек, что почти на треть больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост пассажиропотока связан с расширением авиасообщения Ставропольского края с другими регионами и зарубежными странами.

"Наша совместная работа с авиаперевозчиками помогает расширять "ставропольскую" географию полетов. За 2 последних года количество авиамаршрутов в Ставрополь и Минеральные Воды выросло с 37 до 57 В том числе, появились и новые направления: 15 внутренних и 12 международных маршрутов", — приводит пресс-служба слова губернатора края Владимира Владимирова.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа. В 2019 году аэропорт обслужил около 2,5 млн пассажиров, в 2020 году — почти 1,8 млн пассажиров.

Международный аэропорт "Ставрополь" в 2019 году обслужил около 410 тыс. пассажиров, в 2020 году — 338 тыс. пассажиров. Как сообщалось, ввод в эксплуатацию в 2023 году нового терминала аэропорта Ставрополя позволит обслуживать до 1 млн пассажиров.