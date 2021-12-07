"Мы не предполагаем до Нового года и в Новый год вводить какие-то дополнительные ограничения. Наоборот, по ряду ограничений мы нашли компромиссы", — сказал Дрозденко.

В пример он привел сферу услуг, где организации могут работать по двум схемам: оформить ковид-паспорта, что означает, что все сотрудники безопасны, тогда клиентам не нужно предъявлять QR-коды и ПЦР-тесты, либо требовать от клиентов QR-коды или ПЦР-тесты при посещении.

По словам Дрозденко, организации Ленобласть активно оформляют ковидные паспорта.

В целом, на его взгляд, система "светофора" — разделения региона на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны в зависимости от эпидобстановки — себя оправдала, о чем свидетельствует уровень заболеваемости и количество тяжелых и смертельных случаев в Ленобласти.

Ранее сообщалось, что 2 декабря власти Ленобласти отменили систему QR-кодов на посещение фитнес-клубов, стоматологических клиник, бань, бассейнов и кинотеатров, которые имеют паспорта коллективного иммунитета. В регионе разрешили мероприятия при наличии у участников антиковидных документов, при количестве более 50 человек потребуется согласование Роспотребнадзора. Ночным клубам и дискотекам разрешили работать с 6:00 до 23:00 и при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста.