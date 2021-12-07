"Сегодня в ходе нашей встречей с уважаемым господином председателем Федерального совета мы обсуждали возможность скорейшего подписания соглашения между Россией и Арабскими Эмиратами о взаимном признании сертификатов о вакцинации", — заявила Матвиенко, выступая перед членами Федерального национального совета ОАЭ во вторник.

По ее мнению, это будет способствовать развитию туризма, деловых, культурных связей и обеспечит право человека на передвижение.

"По идее, успехи в фармакологии должны сподвигнуть мировое сообщество к началу диалога о взаимном признании сертификатов о вакцинации. С этим предложением Россия неоднократно выступала на самых авторитетных площадках. И мы очень рады, что и Арабские Эмираты придерживаются такой же точки зрения", — отметила спикер СФ.

Матвиенко прибыла накануне в ОАЭ с официальным визитом, который продлится до 8 декабря.