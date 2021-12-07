Прогноз основан на инерционном сценарии, при котором до конца декабря цены на нефтепродукты в Северо-Западной Европе, а также курс доллара продержатся на уровне 3 числа.

"Если указанный выше сценарий реализуется, то в декабре российские авиакомпании лишатся компенсации затрат на топливо, поскольку индикативная экспортная цена на продукт с учетом НДС, по нашим оценкам, опустится ниже базовой цены внутреннего рынка, заложенной в формуле керосинового "демпфера" (53 250 руб./т)", — сказано в обзоре "Петромаркета".

Как сообщалось, в сентябре российские авиакомпании впервые получили компенсации за рост стоимости топлива: при демпфере в 450 руб. за тонну общий размер субсидий "Петромаркет" оценивал в 300 млн руб. В октябре, по их данным, демпфер был в 12 раз больше — 5,385 тыс. руб., а общий размер компенсаций мог превысить 3,2 млрд руб. Оценка за ноябрь — 3,740 тыс. руб. и 2 млрд руб., соответственно.

Группа "Аэрофлот" за сентябрь получила в виде компенсаций около 100 млн руб., "но цифры за последующие месяцы стали больше", говорил замгендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин в ходе недавней конференции для инвесторов и аналитиков. Компенсация за IV квартал года для группы он оценивал в более чем 1 млрд руб.

Демпферный механизм был разработан правительством в период резкого повышения цен на топливо в РФ в 2018 году, а введен в 2019-м. В случае с авиакеросином механизм должен работать так: если его экспортная стоимость превышает установленную государством отсечку, перевозчикам компенсируют из бюджета 65% этой разницы за каждую тонну использованного керосина. В 2019 году отсечка составляла 48,3 тыс. руб./т, в 2020 — 50,7 тыс. руб., в 2021 — 53,25 тыс. руб.