В письме АТОР снова просит на год продлить срок исполнения обязательств туроператоров по странам, закрытым для российских туристов. В нем подчеркивается, что это уже десятое обращение ассоциации в правительство с февраля 2021 года, но проблема до сих пор не решена.

"В настоящее время у нас нет подтверждения, что к ней отнеслись с должной серьезностью и работают над поиском оптимального решения", — говорится в документе.

Как сообщалось, из-за закрытия границ в марте 2020 года в поездки не смогли отправиться порядка 1,3 млн туристов. В июне 2020 года правительство приняло постановление № 1073 об особом порядке возврата денег за отмененные туры. По оценке АТОР, эта мера поддержки туроператоров стала самой действенной, позволило им возобновить работу и исполнять обязательства перед туристами. В результате 70% средств были возвращены туристам либо напрямую, либо в виде поездок.

В АТОР подчеркивают, что оставшиеся средства у туроператоров нет возможности вернуть из-за того, что большая часть направлений остается закрытой для туризма.

"Открытых направлений слишком мало, чтобы сформировать резервы, достаточные для расчетов в полном объеме со всеми туристами. На сегодняшний день остается порядка 200 тысяч человек, которым нет возможности предложить равнозначную поездку или вернуть денежные средства. Общий размер вынужденной задолженности туроператоров перед потребителями составляет, по нашей оценке, более 10 млрд рублей", — говорится в тексте письма.

Туроператоры опасаются, что после истечения действия отсрочки их операционную деятельность "заблокирует волна судебных исков", а "агентская сеть рухнет".

"Если допустить такую ситуацию, российский туристический рынок столкнется с угрозой, которая ударит по нему сильнее, чем сама пандемия. В то же время продление отсрочки позволит туроператорскому сообществу постепенно рассчитаться и с оставшимися туристами. Со всей ответственностью мы заявляем, что для стабильно работающей отрасли, необходима лишь отсрочка обязательств еще на один год. Любые иные варианты – льготные кредиты, субсидирование кредитной ставки, выдача госгарантий – не только потребуют средств из государственного бюджета, но даже не отсрочат наступление глобальных проблем в отрасли", — подчеркивается в документе.

Ранее Ростуризм выступил за продление отсрочки исполнения обязательств туроператоров до конца 2022 года. В ведомстве эту меру также считают одной из самых действенных для поддержки бизнеса и людей. По его информации, она позволила туркомпаниям выполнить обязательства перед более чем миллионом туристов.