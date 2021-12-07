"3,5 млрд — наш бюджет. 56% — это государственный бюджет. Остальное мы заработали сами. Эрмитаж посетили 1,5 млн человек за год. Все время работаем над эрмитажной системой льгот. Это часть политики инклюзии, это те категории граждан, кого музей хочет приютить, кому трудно. Когда мы зарабатываем деньги, мы их используем для создания новых льгот", — сказал Пиотровский.

Так, по его словам, Зимний дворец теперь могут бесплатно посетить дети до 14 лет. Дети постарше получат скидку на билет по Пушкинской карте.

"До ковидных ограничений у нас было по 10 тысяч посетителей в день. Потом посещаемость упала на половину. Сейчас постепенно повышается. Появилась новая категория посетителей — люди моложе 35 лет, их более 60% от всего количества. Многие стали приходить с детьми, что вызывает истерику от других посетителей. Но мы ждем детей, однако напоминаем, что за ними надо присматривать", — отметил директор музея.

Он подчеркнул, что 87% отзывов о музее — восторженные. "Главная претензия — плохой свет. У нас новое освещение в галерее Растрелли, на Советской лестнице. Мы стараемся сохранить музей XIX века, музей, где есть окна. У нас никогда не будет, как в ювелирном магазине. Мы освоили всю стилистику присутствия онлайн. У нас 3,5 миллионов посетителей на сайте и 35 млн в социальных сетях", — рассказал Пиотровский.