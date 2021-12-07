"Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. В настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев — по этическим причинам и в интересах следствия. Для получения информации необходимо обращаться в правоохранительные органы", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил журналистам, что знает о происшествии, но без деталей.

"Деталей не знаю, просто информационно знаю (о смерти — ИФ). Здесь надо следствие просить комментировать, не готов ничего сказать о причинах", — сказал он.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что тело главы крымского представительства "Аэрофлота" Роберта Валеева нашли 5 декабря, следствие рассматривает версию о самоубийстве.

У "Интерфакса" пока нет официального подтверждения информации о причинах гибели.