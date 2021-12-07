"Можно с уверенностью сказать, что Ставропольский край — одна из крупнейших в стране территорий сельского туризма. Данное направление лидирует в регионе, и это формирует мощный туристский потенциал", — сказал представитель министерства.

По его словам, в последние годы для традиционно аграрного Ставропольcкого края развитие сельского туризма вышло на новый уровень. Туристы могут побывать на более чем полусотне объектов, среди которых винодельческие и фермерские хозяйства, частные музеи, этнографические комплексы.

Одно из самых популярных у отдыхающих мест фермерское хозяйство "Пономарево", расположенное у села Красное в Грачевском муниципальном округе. Здесь проводят различные праздники и мероприятия, расположен парк соломенных фигур. В хозяйстве в основном выращивают бахчевые культуры.

Кроме того, в сельской местности развивается и экологический туризм. При поддержке Минтуризма края создаются новые экомаршруты, появляются локации, пользующиеся популярностью у туристов.

В рамках экологического конкурса "Бережно шагай по Ставрополью", организованного министерством, краеведы представляют свои новые экомаршруты. В этом году в нем приняли участие 12 команд. Победителем стал пешеходный экологический туристский маршрут "FerrumWheelTrip", проходящий по живописной курортной зоне города-курорта Железноводска.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".