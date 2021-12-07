"РНКБ подписал с ООО "Семейные курорты" кредитный договор о финансировании строительства многофункционального курортного комплекса Alean Family Resort", — говорится в пресс-релизе.

Общая площадь объекта составит более 45 тыс. кв. м, номерной фонд — более 2 тыс. номеров четырех- и пятизвездочного уровня.

Средства будут предоставлены по льготной процентной ставке в рамках постановления правительства РФ от февраля 2021 года о выдаче кредитов для реализации инвестпроектов в сфере внутреннего и въездного туризма.

"Для Крыма особенно показательно, что именно в туристическую сферу заходят системные инвесторы. Впервые (в курортной сфере — ИФ) в регионе появится отраслевой федеральный бренд", — цитирует пресс-служба банка министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Семейные курорты" с уставным капиталом 10 тыс. рублей зарегистрирована в мае текущего года. Владелец ООО не раскрывается.