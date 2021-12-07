"Структура создана при Бюро по туризму. Данный орган получил право выдачи гидам и экскурсоводам сертификатов для туристической деятельности. Это позволит гидам без проблем проходить на территорию туристических объектов", — сказал Мусаев во вторник журналистам.

При этом Мусаев подчеркнул, что в Азербайджане насчитывается около 300 гидов и экскурсоводов, из которых 67 получили сертификаты в период деятельности бывшего министерства культуры и туризма.

"Мы для них обновили лицензии. Для оставшихся гидов и экскурсоводов будет объявлен экзамен. Сертификаты для следующих гидов и экскурсоводов будут рассчитаны на три года", — подчеркнул Мусаев.

По словам главы Ассоциации, для новых гидов и экскурсоводов будут организованы курсы, соответствующие европейским стандартам, по завершению которых они получат сертификаты.