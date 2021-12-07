"Фудкорты в торговых и развлекательных центрах Липецкой области могут возобновить свою работу при условии, что все сотрудники данных организаций, задействованные в текущей деятельности, завершили вакцинацию от COVID-19", — говорится в сообщении.

Кафе, рестораны и бары смогут работать по ночам при 100% вакцинации сотрудников. Сейчас точки общественного питания в Липецкой области вынуждены закрываться с 23:00 до 6:00.

Постановление о смягчении ограничений подписал губернатор региона Игорь Артамонов.