"В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования, посвященного благоустройству Хрустального переулка. Планируется, что после обновления там откроют автомобильное движение в сторону улицы Варварки. Позаботятся и о пешеходах: для них оборудуют широкие гранитные тротуары по обеим сторонам переулка. Благоустройство проведут в 2022 году", — сообщается на сайте.

Отмечается, что на фасадах Гостиного Двора разместят уличные фонари для освобождения пространства от опор. Также там появятся парковочные карманы с местами для инвалидов.

Всего в голосовании поучаствовали свыше 168 тыс. человек, 73% из которых поддержали концепцию щадящей реконструкции переулка. Планируется сохранить его исторический облик и объекты культурного наследия.

При этом еще более 1,2 тыс. человек высказали свои предложения по поводу благоустройства.