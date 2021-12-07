В ее состав вошло более 400 экспонатов. Основой выставки стали резцовые гравюры и ксилографии, демонстрирующие непревзойденное мастерство художника. Это все значительные гравюры мастера, серии "Апокалипсис", "Страсти Христовы", "Жизнь Марии", а также памятники монументальной гравюры, выполненные для императора Максимилиана, — "Триумфальная Арка" и "Триумфальное шествие".

Здесь можно увидеть собственноручные рисунки Дюрера, в том числе эскизы церковных витражей, штудии к живописному алтарю, наброски к гравюре и портреты.

Дюрер — один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения, прославившийся, в первую очередь, своими графическими произведениями. Его художественное наследие включает почти 100 картин, около 1000 акварелей и рисунков, более 100 гравюр на металле, примерно 350 ксилографий и около 400 книжных иллюстраций. Уже современники воспринимали его, прежде всего, как графика.

"Дюрер сумел поднять гравюру на новый уровень, придав ей ту степень художественной свободы, которой не знало это искусство до него. Дюрер стал первым мастером, преодолевшим традиционное разделение ксилографии и резцовой гравюры и освоившим все графические техники своего времени", — отмечают в музее.

Показанные на выставке "мастерские гравюры" — "Рыцарь, смерть и дьявол", "Святой Иероним", "Меланхолия" — пример его нового подхода и недосягаемого гравировального мастерства. Именно начиная с Дюрера появляется понимание ценности гравюры как черно-белого искусства.

Рисунки Дюрера отличаются широким диапазоном тем. Среди его листов представлены традиционные и новые сюжеты, религиозные, античные и светские мотивы.

Изобразительный материал выставки организован по тематическим разделам, позволяющим показать особенности творческого метода художника, представить его новый подход к разработке традиционных тем и решение задач, которые не ставили перед собой немецкие художники до Дюрера.

Помимо графических работ, на выставке показаны различные предметы декоративно-прикладного искусства — витражи, деревянные скульптурные рельефы, кубки, камеи, медали, выполненные по рисункам и гравюрам знаменитого художника.

Отдельным событием стал проект "Музыкальное измерение", подготовленный совместно Эрмитажем и оркестром musicAeterna. Дирижер Теодор Курентзис и резиденты оркестра musicAeterna — композиторы Алексей Ретинский и Андреас Мустукис, дирижер musicAeterna Федор Леднев и главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский — создали авторские подборки музыкальных произведений к нескольким разделам экспозиции, что позволит полностью погрузиться в контекст выставки и устроить свою персональную медитацию наедине с искусством.