"Откроет фестиваль митинг на площади декабристов, в этот же день в доме декабриста Матвея Муравьева -Апостола состоится театрализованная экскурсия", — сказала Мелкова.

Она также добавила, что 11 декабря в рамках фестиваля в музее "Торговые ряды" пройдет научно-практическая конференция "Якушкинские чтения".

"По видеосвязи в ней будут участвовать представители музеев Читы и Туринска", — отметила собеседница агентства.

Кроме того, в программе фестиваля — музейные выставки, литературно-музыкальные композиции, салонный вечер, шахматный турнир имени Вильгельма Тизенгаузена, возложение цветов к могилам декабристов.

"Из-за ситуации с коронавирусом некоторые мероприятия пройдут в режиме онлайн", — подчеркнула глава городского комитета по культуре и туризму.

На территорию нынешней Тюменской области были сосланы 36 декабристов. В частности, в Тобольске ссылку отбывали Иван Анненков, Александр Барятинский, в Ялуторовске — Муравьев-Апостол, Иван Пущин, Иван Якушкин, Николай Басаргин, Василий Враницкий, Андрей Ентальцев, Тизенгаузен, Евгений Оболенский, в Ишиме — Александр Одоевский.

В Ялуторовске именами декабристов названы улицы и площадь, школа и березовая роща. Воссоздано здание первой в Сибири школы для девочек, сохранены дома, в которых жили Якушкин и Муравьев-Апостол.

В 1935 году во время ремонта одного из старинных домов Ялуторовска была найдена закупоренная сургучом бутылка с "Посланием потомкам" Муравьева-Апостола.