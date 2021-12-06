Перечень таких средств и правила их применения предстоит утвердить правительству России.

По новому закону, если пассажир своими действиями создает непосредственную угрозу безопасности полета или угрозу жизни и здоровью других лиц, командир воздушного судна может отдать распоряжение членам экипажа или сотрудникам службы авиабезопасности применить такие сдерживающие средства. Соответствующие поправки вносятся в Воздушный кодекс РФ.

Как говорилось в пояснительной записке к документу, случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров фиксируются "регулярно", поэтому членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия, чтобы своевременно и эффективно реагировать на инциденты.

Закон вступит силу через 180 дней — в июне 2022 года.