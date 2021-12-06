"На сегодня у нас процент бронирования на новогодние каникулы составляет примерно 74%. При этом есть много гостиниц, которые раскуплены полностью. Но эта ситуация не показательна, так как глубина бронирования сейчас составляет две недели, 10 дней и даже меньше. Поэтому четкая картина будет ясна на уровне 15-16 декабря", — сказал Ермак.

По его словам, в основном в регион туристы приезжают примерно на 5 дней. "На предстоящие праздники мы ожидаем примерно 60 тыс. туристов. Это больше, чем в прошлом году и больше, чем в 2019 году. Во время каникул начала 2021 года в регионе побывало порядка 53 тыс. человек", — отметил министр.

Он также подчеркнул, что турпоток будет во многом зависеть от той ситуации с коронавирусом, что складывается на сегодня и распространится на праздники. Правила размещения в гостиницах и посещения мест общепита и культуры будут определять предпочтения российских туристов.

Министр напомнил, что на сегодня размещение в гостиницах и отелях региона проходит на основании документа о вакцинации, ПЦР-теста или о перенесенном заболевании коронавирусом.

Как сообщалось, в последние недели в Калининградской области идет постепенное снижение заболеваемости коронавирусом. Ежедневно выявляется не более 280- 270 новых инфицированных.

При этом несмотря на пандемию в регионе по итогам 2021года рассчитывают принять порядка 2 млн туристов, что станет рекордом для отрасли.